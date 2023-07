SBT suspende série da Turma da Mônica após polêmica de cunho sexual com ator

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 16:33 Compartilhe

Barrado! O SBT suspendeu a estreia da série Turma da Mônica Jovem, que seria exibida no ‘Bom Dia & Cia’. Segundo informações do site TV Pop, o motivo seria a polêmica envolvendo o ator Fernando Mais, que interpreta o personagem Zecão na animação, que deu o que falar nas redes sociais ao ter seu nome relacionado a um perfil do Twitter e um livro que fala sobre a prática de sexo escatológico, que envolve necessidades fisiológicas, como urina, fezes e flatulências.

Para o veículo, a emissora informou que a suspensão da série não ter nada a ver com a vida pessoal de Fernando Mais, já que ele não tem participação nos desenhos animados.

A diretoria do SBT também emitiu uma nota falando sobre a série: “A chamada que exibimos não tem data, só diz na próxima semana. E esta sem data definida devido a burocracia dos direitos e estratégia da programação. Portanto não adiamos ou cancelamos nada devido a polêmica do ator. Só não temos uma data e a chamada no ar comprova”, diz o comunicado.

