‘Amor Estranho Amor’: relembre detalhes do filme que até hoje acusa Xuxa de pedofilia

Xuxa, de 60 anos, relembrou o polêmico filme ‘Amor Estranho Amor’ (1982), durante o lançamento de seu documentário no Globoplay, que aconteceu na noite de segunda-feira, 10, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a eterna Rainha dos Baixinhos revelou que até hoje algumas pessoas a chamam de pedofila por ter protagonizado uma cena erótica com um menor de idade.

“Na realidade, não foram apenas fake news. Tinha uma pitada de ‘se eu não falar mal dela, não vai ter espaço’. Com um requinte de crueldade porque mexeria comigo. Até hoje as pessoas querem falar desse filme, mas fiz com 17 anos. ‘A Xuxa é pedofila porque ela fez o filme’. As pessoas não querem saber que é uma ficção, não olham a história sobre exploração infantil”, explicou.

“Nosso ex-presidente (Jair Bolsonaro), disse que ‘pintou um clima’ (entre ele e uma criança), mas ninguém fala sobre isso. Já eu […] Não pintou um clima, pintou um crime! O que me machuca é a ignorância das pessoas”, completou a loira.

Relembre detalhes do filme

Dirigido por Walter Hugo Khouri, o longa-metragem ‘Amor Estranho Amor’ foi lançado em 1982 e contém toques de erotismo.

Na produção, Xuxa interpreta Tamara, uma garota de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo.

Em uma das cenas, além de nudez, mostra a apresentadora simulando sexo com um garoto de 12 anos, interpretado por Marcelo Ribeiro.

Retirado de circulação

Após se arrepender de ter participado da produção, Xuxa conseguiu vetar a exibição do filme de 1991 a 2018, pagando em torno de R$ 345 mil por ano pelos direitos da obra e assim conseguiu barrá-lo na Justiça. Mas, em 2018, ela desistiu do bloqueio. ‘Amor Estranho Amor’ foi retirado de circulação anos depois, após decisões judiciais em favor da famosa.

Segundo informações do UOL, há registros de decisões judiciais sobre o filme até por volta de 2013, quando um desembargador negou recurso à Cinearte, a distribuidora do filme, impedindo-a de comercializar o filme. Xuxa fazia um pagamento anual à empresa para que o filme não fosse comercializado. Hoje, trechos dele podem ser encontrados no YouTube.

A loira ainda a entrou com ação contra o Google para impedir que seu nome fosse associado à palavra “pedofilia”, mas perdeu a disputa.

Xuxa Meneghel reencontra ator do filme

Em dezembro de 2021, Pedro Bial promoveu um encontro épico: o jornalista gravou ao lado de Xuxa Meneghel e Marcelo Ribeiro que, aos 12 anos, contracenou com a apresentadora no filme “Amor, Estranho Amor”. O material gravado com Bial fará parte de um documentário sobre Xuxa para a plataforma de streaming Globoplay. Durante as gravações, Xuxa e Marcelo assistiram a famosa cena de ‘Amor, Estranho Amor’.

Assista a um trecho do filme:

