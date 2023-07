Ator de Turma da Mônica pede ajuda após sofrer ataques por fetiche bizarro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 16:44 Compartilhe

O ator Fernando Mais, que interpreta o personagem Zecão no live-action da Turma da Mônica Jovem, deu o que falar nas redes sociais ao ter seu nome relacionado a um perfil do Twitter e um livro que fala sobre a prática de sexo escatológico, que envolve necessidades fisiológicas, como urina, fezes e flatulências.

Ao ver que seu lado íntimo foi exposto na internet, Fernando usou o Instagram para pedir ajuda, pois recebeu muitos ataques por parte de alguns internautas. “Tô sofrendo um assédio psicológico gigantesco que as mensagens positivas não dão conta! Eu preciso de ajuda!!! Que isso, cara, são milhares de pessoas contra mim por um gosto diferente??? Querem acabar com o meu profissional, com meu relacionamento, com a minha vida toda! “, escreveu ele nos Stories.

“Até onde querem ir??? Meu Deus do céu, eu preciso de verdade de uma ajuda à altura porque eu tô totalmente perdido”, lamentou.

Fernando ainda rebateu comentários de que estaria fazendo isso para alavancar as vendas do livro: “Pra quem tá falando de dinheiro por causa do livro: esse é o valor total que ganhei até hoje do livro, desde o lançamento até a repercussão (mostrou um saldo de R$ 1.410,86). Essa segunda imagem mostra quanto me custou apenas a revisão de texto (R$ 4.352,08)”.

“Noticiaram a exposição??? Noticiem o assédio psicológico e os crimes de ameaças que eu estou tendo também! Debatam isso! Não é possível que as pessoas acham fetiche em cocô mais absurdo do que milhares de pessoas matando a vida de alguém”.

“Esse perfil no Pandir montou um dossiê de fotos minhas para provar que o meu ‘perfil pessoal’ e meu ‘perfil pseudônimo’ (que eu mantinha em anonimato) eram a mesma pessoa. Minha intenção nunca foi misturar as coisas, fizeram isso por mim. Agora eu estou em todos os principais sites de notícia do país, tendo a minha vida profissional exposta com a minha vida sexual, sofrendo milhares de hates, mas totalmente sem saber o que fazer”.

“Repensem o moralismo. E, por favor, se alguém puder de verdade me ajudar à altura disso tudo, entrem em contato. E reitero isso aqui: eu não tenho problema nenhum com a minha aceitação dos meus fetiches. O problema é toda a situação que eu estou vivenciando”, finalizou.

