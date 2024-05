Abel elogia Estêvão e pede para a diretoria segurar o atacante até ‘pelo menos’ 2027

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2024 - 0:24 Para compartilhar:

O técnico Abel Ferreira rasgou elogios a Estêvão, autor do gol da vitória do Palmeiras no último minuto diante do Botafogo-SP, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela terceira fase da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o treinador fez um pedido à diretoria.

“Eu gostaria muito que este moleque ficasse aqui até pelo menos 2027. Ele é diferente de tudo que já vi no futebol. Sabe atacar, defender, propor o jogo, driblar… É centrado, tem família bem estruturada, todo mundo tem carinho por ele no clube e os mais velhos conversam muito ele”, afirmou o treinador.

Abel citou mais uma vez Ayrton Senna para analisar o desempenho da equipe. “O último gol é a imagem do nosso Palmeiras. Um time que sabe que se não desistirmos, com muito esforço, vamos atingir nossos objetivos, assim como dizia Senna.”

Apesar da alegria pela vitória, o técnico reconheceu que o Botafogo foi melhor no primeiro tempo. “Eles mereciam pelo menos um gol. Foram melhores e tiveram oportunidades. Trata-se de um equipe muito bem organizada, com duas linhas bem postadas, uma de cinco e outro com quatro homens. Difícil de ser superada.”

Abel considerou o resultado justo pela recuperação do Palmeiras na etapa final. “Voltamos com ritmo, intensidade, fizemos três gols. Para mim foram três. O VAR foi feito para tirar dúvidas e quando vejo a imagem, eu vejo gol e não impedimento”, afirmou o treinador, referindo-se ao gol anulado de Rony.