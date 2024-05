Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, após sólido balanço da Apple

03/05/24 - 6:47min

Ao menos 20 mortos em acidente de ônibus nas montanhas do Paquistão

Pelo menos 20 pessoas morreram nesta sexta-feira quando um ônibus caiu em uma região montanhosa do norte do Paquistão, informou a polícia. O motorista do veículo perdeu o controle em uma curva próxima à...