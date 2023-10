Polêmicas e traições: relembre como foi a gravidez conturbada de Bruna Biancardi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2023 - 12:37 Compartilhe

A influenciadora Bruna Biancardi deu à luz Mavie, sua primeira filha, na manhã desta sexta-feira, 6, em São Paulo, de acordo com o jornalista Leo Dias. Porém, o pai da criança, o jogador Neymar Jr., não estava presente. O atleta atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e até o momento, não se sabe se ele conseguiu acompanhar o parto da bebê. Teoricamente, a viagem entre os países tem duração de no mínimo 22 horas.

O anúncio da primeira gravidez do casal foi em abril após retomarem o relacionamento, que teve seu primeiro registro público em abril de 2022, fim em agosto e retorno em janeiro. Com uma sequência de traições por parte do atleta, não se sabe também qual o status da relação que eles mantêm atualmente.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes”, escreveu o casal na época nas redes sociais. O atleta também é pai de um menino, Davi Lucca, 11 anos, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.

Traição antes do chá revelação

No entanto, não só de felicidade vive Biancardi e o menino Ney. Compartilhando a preparação do enxoval da primeira filha, decoração do quarto e crescimento da barriga, Bruna teve que lidar com a superexposição da sua vida após Neymar trair a moça.

Antes do chá revelação luxuoso que anunciou que o casal estava esperando uma menina, o jogador de futebol fez um texto público pedindo desculpas a amada após se relacionar com a influenciadora Fernanda Campos, no Dia dos Namorados. Como revelado pela colunista Fábia Oliveira, eles mantinham contato desde 2022.

“Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado”, iniciou.

O atacante não utilizou o termo “traição” em seu pedido de desculpas, mas admitiu que errou no seu relacionamento.

“Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade”, disse em outro trecho.

“Você é o nosso maior presente”

A festa para anunciar a chegada de Mavie, nome que tem origem incerta, mas pode ter surgido da expressão francesa “ma vie”, que significa “minha vida”, foi realizado no final de junho. Amigos famosos e familiares de ambas as famílias estiveram presentes na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, como o jogador da NBA e amigo do brasileiro, Jimmy Butler e a cantora Ludmilla com a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves.

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, e a mãe, Nadine, também estiveram presentes, mas foram discretas e não compartilharam muitos detalhes da festa. Quem acabou aparecendo em fotos ao lado da grávida foi Mariane Bernardi, namorada do pai do atleta do Al-Hilal.

“Mais uma vez decepcionada”

Em setembro, Biancardi se pronunciou publicamente após mais uma deslizada do companheiro. Na ocasião, o jornalista Leo Dias publicou um vídeo onde o rapaz aparece conversando com mulheres em uma balada em Barcelona, na Espanha.

Segundo informações do paparazzi Jordi Martin, durante participação no programa espanhol Amor y Fuego, da Willas Televisión, Neymar estaria com uma amante há meses: a modelo brasileira Carola Díaz – e seria a mesma mulher que aparece na festa com o craque.

“Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar nesse momento”, escreveu Bruna.

