Conheça Fernanda Campos, blogueira que diz ter ficado com Neymar na véspera do Dia dos Namorados

O jogador Neymar Jr. viu seu nome entre os assuntos mais comentados neste domingo (18) após vir à tona suposto affair com uma blogueira na véspera do Dia dos Namorados (12/06), quando o atleta já havia anunciado gravidez da namorada, a influenciadora Bruna Biancardi.

A notícia foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, que afirmou ter recebido de Fernanda Campos prints de conversas trocadas entre a blogueira e o craque da seleção brasileira desde novembro do ano passado. Confira clicando aqui.

Quem é Fernanda Campos?

Atualmente vivendo em São Paulo, a blogueira Fernanda Campos é da cidade de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, e já acumula mais de 423 mil seguidores em sua conta no Instagram.

De acordo com o colunista Leo Dias, Fernanda trabalha com internet desde a adolescência e compartilha com os seguidores dicas de moda e de beleza, além de apresentar seu curso ‘Método Mente Milionária’. Nele, ela se propõe a ensinar a usar o poder da mente, juntamente com outras ferramentas, para atrair aquilo que se deseja. Ela disponibiliza seus conteúdos em um site.

Fernanda Campos também é modelo e já fez diversos trabalhos com marcas famosas, ainda segundo o colunista.

