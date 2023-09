Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2023 - 12:17 Compartilhe

Segundo informações do paparazzi Jordi Martin, durante participação no programa espanhol Amor y Fuego, da Willas Televisión, o jogador de futebol Neymar, que foi flagrado em um balada em Barcelona, na Espanha, alguns dias atrás, tem uma amante há meses.

A moça em questão seria a modelo brasileira Carola Díaz – e seria a mesma mulher que aparece na festa com o craque.

O atleta, que espera uma filha com a namorada, Bruna Biancardi, estaria se relacionando com a mulher, que é uma das melhores amigas da cantora argentina Tini.

“Neymar tem um relacionamento amoroso pelas costas da Bruna [Biancardi], é uma garota chamada Carola Díaz, brasileira, mora em Barcelona e é garçonete”, disse ele, que afirmou também que a loira conhece Clara Chía, considerada o pivô da separação entre o jogador de futebol Gerard Piqué e a cantora Shakira, já que as duas trabalhavam no mesmo local.

Jordi também disse que o atleta e a modelo brasileira estão apaixonados. “Eles estão namorando há muitos meses. Carola viajou várias vezes para Paris no último ano para ver Neymar, ela estava lá no aniversário dele e ela é a melhor amiga de Tini”, completou.

Após a repercussão, o jogador postou uma foto no seu Instagram fazendo caras e bocas e escreveu “mood day”, que representa algo “como está o seu humor naquele momento”. Sua companheira, Bruna Biancardi, até o momento não comentou sobre o assunto.

Quem é Carola Díaz ?

No Intagram, assinando como @carollagill, Carola Díaz tem um pouco mais que 185 mil seguidores – dentre eles o próprio Neymar e a mãe do primeiro filho dele, Carol Dantas, além do seu parceiro de esporte, o jogador Vini Jr..Na descrição do seu perfil, está indicando apenas a cidade que ela vive atualmente, no caso, Barcelona.

Os posts da modelo misturam paisagens, momentos do seu dia-a-dia, fotos de biquíni, alguns trabalhos, viagens e festas com as amigas. A cantora Tini é bem presente em suas publicações. Elas, inclusive, também tem uma tatuagem juntas.

