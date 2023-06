CORREÇÃO: Bolsonaro diz que ‘enxertaram’ outras acusações para ‘dar credibilidade’ ao TSE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 11:29 Compartilhe

A nota publicada às 20 horas deste sábado tinha um erro no primeiro parágrafo. O ex-presidente Jair Bolsonaro falou à CNN Brasil nesta quarta-feira, 21, e não neste sábado. Segue a nota corrigida:

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 21, que “enxertaram” outras acusações no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode deixá-lo inelegível por oito anos para “pode dar alguma credibilidade e materialidade à ação”. “Não tem credibilidade nenhuma”, afirmou, em entrevista à CNN Brasil.

Bolsonaro comparou o processo que é movido contra ele pelo PDT com a ação da chapa Dilma-Temer há cinco anos. “Lá, tentaram enxertar outras acusações. O TSE tirou fora. Agora, tentam fazer a mesma coisa comigo”, disse.

A minuta golpista encontrada em janeiro na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres se tornou central no julgamento no TSE. Na sessão desta quinta-feira, 22, o debate entre os advogados do PDT, autor da ação, e do ex-presidente girou em torno da inclusão do documento como prova no julgamento.

Ele pediu que o TSE não permita que acusações não relacionadas à reunião com embaixadores componham a ação judicial. “Não tem materialidade nenhuma”, disse. “Espero pelo TSE me julgue de acordo com o que aconteceu em 2017, e não podemos ter outro resultado a não ser o arquivamento desta ação”, afirmou.

