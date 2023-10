Com bom humor, Paulinho Vilhena e esposa comentam rumores de volta do ator com Sandy

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2023 - 5:25 Compartilhe

Paulinho Vilhena usou o Instagram nesta quarta-feira, 4, para comentar os boatos de que estaria reatando seu namoro com Sandy. Esbanjando bom humor, o ator fez um vídeo ao lado da esposa, Maria Luiza Silveira, mostrando que não pretende voltar com a ex.

“Oi, gente. Vim falar de um assunto não muito agradável”, começa Maria Luiza, no vídeo, e é apoiada pelo marido: “Nem um pouco agradável.”

“A gente achou um absurdo. Uma falta de respeito. Muito chato”, continua a advogada. Os dois começam o registro com semblante sério.

“Fica muito chato. Fica ruim para a imagem, sabe? Fica ruim para a nossa família, para a Luiza. Para mim ficou péssimo, mesmo, porque pelo amor de Deus, gente. Olha essa testa aqui. Não dá”, lamenta ele, mostrando a montagem feita por um portal para ilustrar a notícia de uma suposta volta do casal. Na foto escolhida, o ator aparece calvo, antes do implante capilar que realizou em 2019.

“Por que não puseram uma foto atual? Olha a beleza desse homem e olha essa foto, gente. É um absurdo, uma falta de respeito. Sites de fofoca, melhorem na imagem do meu amor nas fofocas. Pelo amor de Deus”, complementa Maria Luiza, rindo e beijando Paulinho. Veja aqui.

Casados desde junho deste ano, Paulinho e Maria Luiza têm uma filha, Manoela. O ator e Sandy namoraram em 2000, aos 21 e 17 anos, respectivamente.

