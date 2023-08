Paulinho Vilhena encanta com novo clique de filha recém-nascida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 5:00 Compartilhe

Paulinho Vilhena arrancou suspiros de seguidores na segunda-feira, 21, com uma nova foto de sua filha, Manoela. Com apenas 7 dias de vida, a pequena já virou estrela no Instagram dos pais.

“Hoje com muita propriedade, uma semana ABENÇOADA para todos nós!”, desejou o ator, na legenda da publicação. No clique, ele aparece ao lado da esposa, Maria Luiza Silveira, que segura a recém-nascida.

A imagem atraiu mais de 16 mil curtidas e centenas de comentários. “Família linda!”, constatou uma internauta. “Tomara que esse bebezinho pareça com o papai, pois sou fã do Paulinho”, brincou outra.

Fruto da união entre o ator, de 44 anos, e a advogada, de 27, Manoela é a primogênita do casal. Ela nasceu no dia 15 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Veja:

