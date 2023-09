Além de casamento com Lucas Lima, Sandy já namorou galã da Globo; saiba quem

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 25/09/2023 - 16:54 Compartilhe

Parece que a bruxa está realmente solta para os casais famosos. Por meio de um comunicado conjunto no Instagram, na tarde desta segunda-feira, 25, Sandy e Lucas Lima deixam os fãs, amigos e seguidores de boca aberta ao anunciarem o fim do casamento. A cantora e o músico, que estava junto há 24 anos, tem um filho de 9 anos, Theo.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também”, afirmaram. “E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado”, pontuou o ex-casal. “Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido…”. “Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”, finalizaram.

Sandy já namorou galã da Globo

Além do casamento com Lucas Lima, que aconteceu em setembro de 2008, Sandy namorou um galã da TV Globo: o ator Paulinho Vilhena. Ela conheceu o famoso em 1999 durante as gravações do seriado ‘Sandy e Júnior’.

Nessa época, Sandy tinha 17 anos e Vilhena 21. O relacionamento, que durou cerca de oito meses, teve até aliança de compromisso.

