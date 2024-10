Ator é criticado após dizer que ‘não tem pena’ de Cinthia Chagas após ser vítima de violência doméstica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/10/2024 - 19:46 Para compartilhar:

O ator Tuca Andrada causou polêmica nas redes sociais ao dizer que “não tem pena” de Cinthia Chagas após a influenciadora denunciar o ex-marido por violência doméstica.

Ele foi até o X, antigo Twitter, dizer que sentia um “gostinho especial” ao ver que Chagas precisou acionar a lei Maria da Penha contra o ex-marido, o deputado estadual pelo PL de São Paulo, Lucas Bove.

Dá um gostinho especial ver tipos como Cintia Chagas, antifeminista e submissa, precisando da Lei Maria da Penha.

Num dá? — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) October 10, 2024

Após a publicação, o ator foi alvo de muitas críticas de internautas apontando que Chagas não merecia ser vítima de violência doméstica. “Ela merece sim”, respondeu a um comentário.

Cintia Chagas vive fazendo vídeo se declarando antifeminisa e feliz por ser submissa ao macho. Levou umas porradas do canalha com quem era casada e agora é mais uma vítima que precisa recorrer a Lei Mria da Penha. Tenho pena? Não

Phodace ela. — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) October 10, 2024

Ela merece sim — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) October 10, 2024

A chefe de cozinha Paola Carosella entrou na polêmica e afirmou que o comentário feito por Tuca foi “espantoso”.

Q comentário espantoso — Paola Carosella (@PaolaCarosella) October 12, 2024

Por fim, ele escreveu uma postagem respondendo aos críticos, a quem acusou de “gratiluz” e reforçou que não sentia pena de Chagas por suas posições conservadoras.

Sendo atacado pelos fofinhos “gratiluz” por escrever que não tenho nenhum dó de Cintia Chagas.

NÃO TENHO MESMO.

Uma irresponsável q influencia milhares de mulheres a serem antifeministas e submissas a seus maridos, numa sociedade com altas taxas de feminicidios.

Dane-se 🫶🫶🫶 — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) October 11, 2024

Quem é Cinthia Chagas

Cinthia Chagas é uma professora e influenciadora que ganhou notoriedade defendendo pautas conservadoras nas redes, além de ensinar o uso da norma formal da língua portuguesa.

Ela é defensora do ex-presidente Jair Bolsonaro e já gravou alguns vídeos nas redes sociais defendendo que a mulher deve ser submissa ao seu marido.

Nesta semana, o portal Metrópoles teve acesso a denúncia que Chagas fez contra o ex-marido na polícia. Ela conta que Bove apertava com força partes do seu corpo e que a chamou de “piranha, puta e vagabunda”. Após a denúncia ela conseguiu uma medida protetiva contra o deputado. O processo do divórcio já está na justiça.

Bove também foi denunciado por deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo por falta de decoro e poderá perder o cargo.