Marcelo Rubens Paiva abre denúncia por caso de agressão no Carnaval

Na última segunda-feira, 7, Marcelo Rubens Paiva formalizou uma denúncia no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) referente à agressão que sofreu durante o Carnaval de São Paulo.

O escritor do livro “Ainda Estou Aqui”, que inspirou o filme vencedor do Oscar 2025 na categoria Filme Internacional, curtia uma homenagem recebida no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, na região central da capital paulista, quando foi atingido por uma mochila, uma lata e uma camisa lançadas por um homem de 33 anos. Apesar do susto, ele não se feriu.

+ Marcelo Rubens Paiva é agredido durante homenagem no bloco Baixo Augusta

De acordo com o UOL, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o jornalista, que vive na cadeira de rodas após um acidente, não registrou a ocorrência imediatamente pois já tinha uma viagem internacional marcada para os próximos dias.

Ao retornar ao Brasil, no entanto, ele compareceu à 6ª Delegacia da Pessoa com Deficiência, onde fez a denúncia criminalmente contra o agressor. O caso está sendo investigado como lesão corporal.