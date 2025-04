Jornalista Leo Dias é internado em UTI com pneumonia

O jornalista Leo Dias, de 49 anos, que apresenta o “Fofocalizando”, do SBT, está internado desde a última quinta-feira, 3, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Rede D’Or, no Itaim Bibi, Zona Oeste de São Paulo.

Segundo boletim médico divulgado pela equipe do hospital e compartilhado no perfil oficial do comunicador no Instagram, ele foi diagnosticado com pneumonia, mas tem evoluído bem clinicamente.

A previsão de alta é sinalizada para as próximas 48 horas. “Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação”, afirmou texto.

“Neste momento, encontra-se sob acompanhamento clínico e antibioticoterapia. A equipe médica trabalha com a perspectiva de alta hospitalar nas próximas 48 horas, a depender da manutenção da evolução clínica satisfatória”, disse a equipe da médica Ludhmila Hajjar, responsável pelo caso.

Leo Dias explicou que estava fora do Brasil nos últimos dias e a pneumonia é um reflexo de sua ida para o continente asiático e da cobertura da última turnê do cantor Luan Santana, o Luan City Festival, na capital paulista.

