Bruna Biancardi sobre notícias envolvendo sua família: ‘Deixo pegar fogo’

Bianca Biancardi quebrou o silêncio e abriu o jogo sobre como lida com as notícias envolvendo o seu nome e de sua família, em participação no podcast “Mil e Uma Tretas”, exibido na última segunda-feira, 7.

A influenciadora digital, que é casada com Neymar Jr. e tem duas filhas do jogador – Mavie e está à espera de Mel -, contou que aprendeu na prática como lidar com as polêmicas.

“A internet pode ser muito cruel, né?! Ela ajuda em muitas coisas, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora. Então acho que tem os dois lados, mas normalmente parece que na maior parte do tempo ela tende a ser muito cruel”, garantiu.

Questionada pelas apresentadoras da atração, Thaila Ayala e Julia Faria, a respeito de como faz para manter a saúde mental, a famosa disparou:

“Tive que aprender na prática a equilibrar as coisas e a filtrar. No começo eu tinha muita vontade de justificar tudo, de falar, desmentir, mas aí eu vi que não ia adiantar, porque sempre surge uma coisa atrás da outra. Quando você vê, está no meio de uma bola de neve”, completou.

Bruna ainda disse que estes tipos de notícias já não a abalam mais: “Comecei a filtrar muito, até pela minha saúde emocional e falei que vou escolher ter paz. Quem me conhece sabe quem eu sou, como eu vivo, como eu cuido da minha família, qual é a verdade, qual é a mentira. E aí eu deixo pegar fogo lá fora. Aqui dentro estou em uma paz que ninguém entende”.