Regina Duarte posta vídeo de Nikolas Ferreira reproduzindo mentiras nas redes sociais

Regina Duarte, 78 anos, compartilhou em seu perfil no Instagram mais um vídeo disseminando informações falsas. A atriz veterana postou desta vez uma gravação com falas distorcidas do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em que o parlamentar confunde conceitos jurídicos para defender a anistia aos golpistas que depredaram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

Bolsonarista, a artista escreveu “anistia já” na legenda da postagem, concordando com o pedido para anistiar os acusados de golpismo que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No vídeo de Nikolas, o deputado compara o caso da cabeleireira julgada por pichar a escultura “A Justiça”, em frente ao STF, com a história da ativista negra Rosa Parks, que se tornou símbolo do movimento em prol dos direitos civis nos Estados Unidos no século 20.

+ Regina Duarte diz que atualmente não aceitaria convite para governo Bolsonaro

No entanto, o político mentiu ao dizer que Débora Rodrigues dos Santos foi condenada a 14 anos de cadeia. Isso porque ela ainda é julgada pela Primeira Turma do STF. Até o momento, apenas o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino votaram por sua condenação.

Outra informação falsa é que Débora não é julgada porque “escreveu ‘perdeu, mané’ em uma estátua”, mas sim por acusada de cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Vale lembrar que Regina Duarte já recebeu advertências do Instagram por disseminação de fake news. Em maio de 2024, quando o Rio Grande do Sul enfrentava enchentes, ela compartilhou um vídeo dizendo que o presidente Lula (PT) recusou ajuda humanitária de Portugal — o que não aconteceu.

A atriz também compartilhou um vídeo falso sobre o cantor Nando Reis sendo vaiado no Rock in Rio 2022 após declarar voto contrário a Jair Bolsonaro. Na verdade, o cantor nem sequer se apresentou naquela edição do festival daquele ano.

Durante a pandemia de covid-19, ela também fez postagens antivacina, e em janeiro de 2024, Duarte disse que crianças “não têm segurança” para receber o imunizante — o que é falso.

Depois de diversos episódios como os citados acima, o Instagram passou a exibir um aviso aos novos seguidores de Regina Duarte. Quem tentasse acompanhar o perfil da atriz recebia a seguinte mensagem: “Tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte? Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade”.