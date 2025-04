Datafolha: para 52% dos brasileiros, Bolsonaro deveria ser preso por trama golpista

Para 52% dos brasileiros com 16 anos ou mais, Jair Bolsonaro (PL) deveria ser preso pelo envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, enquanto 42% consideram que o ex-presidente não deve ir para a cadeia.

Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta terça-feira, 8. O instituto entrevistou 3.054 pessoas de forma presencial entre os dias 1º e 3 de abril, em 172 cidades brasileiras. As 7% restantes não souberam responder.

Os motivos

Os cinco ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) acolheram em 26 de março as denúncias oferecidas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Bolsonaro e sete aliados por elaborar um plano para manter o ex-presidente no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

Com a decisão unânime dos magistrados, os oito se tornaram réus em um processo criminal. Após a argumentação das defesas e avaliação dos juízes, o grupo poderá ser condenado ou absolvido pela corte.

No caso de Bolsonaro, o parecer se dará a partir das acusações de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A soma das penas por esses delitos supera os 43 anos de prisão, mas há perspectiva de sobreposição das ações, o que atenuaria a punição.

O que embasa a instauração do processo