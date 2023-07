Acusado de fake news sobre morte de torcedora do Palmeiras, Tiago Leifert acumula falas polêmicas

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 11/07/2023 - 15:32 Compartilhe

O apresentador Tiago Leifert teve seu nome como um dos mais comentados no Twitter, na segunda-feira, 10, após ter sido acusado de espalhar fake news sobre a morte da torcedora do Palmeiras Gabriela Aneli Marchiano, de 23 anos, que foi atingida por uma garrafa de vidro, em um confronto envolvendo as torcidas do Palmeiras e do Flamengo na área externa do Allianz Parque, em São Paulo. Marchiano foi socorrida e levada ao pronto-socorro, mas não resistiu e morreu ontem.

No ‘3 Na Área’, atração que Leifert comanda em seu canal no YouTube, ele disse: “Segundo a Polícia Militar, dois torcedores do Flamengo estavam atravessando, na Rua Palestra Itália, em frente a bilheteria A, com a camisa do Flamengo. A torcida do Palmeiras foi para cima deles e começou o confronto. Voou estilhaço de vidro e pegou nela. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, ela estava do lado de fora junto com aqueles torcedores que ficam do lado de fora, quem já foi no Allianz sabe como funciona. Tem gente que entra no estádio e tem boa parte da torcida organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam”.

O comentário do ex-apresentador do BBB viralizou nas redes sociais e alguns internautas o acusaram de espalhar fake news e de culpar a vítima pelo o ocorrido.

Ao ver a repercussão negativa de sua fala, Tiago Leifert postou um vídeo se desculpando. “Antes que tome uma proporção maior do que merece. Eu queria pedir desculpa por um erro que eu cometi hoje no ‘Três na Área’, um erro de informação, um erro baseado nos relatos de quem estava ali, de Polícia Militar e imprensa, mas que agora de tarde, horas depois, a gente já sabe com mais detalhes o que aconteceu”, disse ele no Instagram.

“Eu tinha dito que a torcedora que faleceu – que foi assassinada na verdade, acho que esse é o termo correto –, estava no confronto do portão A, que aconteceu durante o jogo. Agora a gente sabe que não. Tivemos acesso ao B.O, li agora pouco, e ela estava próxima ao portão D, que é o portão visitante. Voou uma garrafa da organizada do Flamengo em direção a torcida do Palmeiras e atingiu ela no pescoço. Peço desculpas, ela não estava no confronto do A.”

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Tiago Leifert acumula falas polêmicas. A IstoÉ Gente lista algumas delas abaixo. Confira!

“Representatividade não importa”

Ao anunciar a eliminação de Nayara no ‘BBB18’, Leifert apontou que o motivo de sua saída era o fato da sister ter levantado algumas bandeiras no reality show da Globo.

“Esta casa, especificamente, está com uma outra ‘nóia’. Vocês não são mais vocês mesmos. Agora vocês representam algo. ‘Ah, eu represento a comunidade X’. ‘Fulano representa a comunidade Y’. ‘Eu represento sei lá o quê’. Deixa eu falar a real. Ninguém aqui fora deu procuração para vocês representarem ninguém aí. Sem essa de representatividade, que isso não leva a nada”, comentou o apresentador, que na época dividiu opiniões nas redes sociais.

“Esporte deve ser isento de política”

Após o protesto do jogador da NFL Colin Kaepernick contra a violência policial direcionada aos negros nos EUA, em 2018, Tiago Leifert disse que o esporte não deve ser palco para manifestações políticas.

“Quando política e esporte se misturam dá ruim. Olhando por todos os lados, não vejo motivos para politizar o esporte. Não acho justo ele hackear esse momento, pelo qual está sendo pago, para levar adiante causas pessoais”, disse ele.

“Gente inferior”

Com a recente repercussão de Tiago sobre Lula e Bolsonaro, Felipe Neto, de 34 anos, tirou um tempo de sua agenda para opinar sobre o assunto. Em postagem no Twitter, o youtuber declarou que a falta de inclinação política, por si só, é um posicionamento. “Se você vota nulo é porque está alinhado com um discurso de elite… você é um nojo. Surpreende um total de 0 pessoas”, escreveu.

Em resposta, sem citar diretamente Felipe Neto, Leifert chamou o youtuber de ‘gente inferior’ e aconselhou seus seguidores a procurarem outras fontes de informação. “Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, Felipe não sei quem lá. Vamos honrar vocês com conteúdo e não ficar falando de gente inferior”, retrucou.

“Pagamos seu salário”

No final de 2021, Leifert bateu boca com Ícaro Silva na internet por causado do ‘Big Brother Brasil’. Ao falar mal da atração, o ator negou que participaria da edição e chegou o programa “entretenimento medíocre”. Na sequência, Tiago se pronunciou detonando Ícaro.

“Não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário. Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim”, sugeriu ele.

A fala do comunicador sobre salário pegou mal e acabou bastante criticada na web.





