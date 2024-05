‘Guerra ameaça segurança da Europa’, alerta presidente italiano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 MAI (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, destacou nesta sexta-feira (3) a importância do Exército italiano em um mundo cada vez mais ameaçado por conflitos e insegurança.

Em uma mensagem ao chefe do Estado-Maior das forças armadas, general Carmine Masiello, por ocasião do 163º aniversário da criação do Exército italiano, Mattarella alertou principalmente que as guerras ameaçam diretamente a segurança na Europa.

“Na realidade geopolítica que vivemos, onde os conflitos e as guerras minam a paz e ameaçam agora diretamente as liberdades e a segurança da própria Europa, o Exército confirma-se como um elemento essencial do nosso instrumento militar”, diz a nota.

Segundo Mattarella, as forças armadas também são extremamente importantes “na defesa da República e dos valores de sua Constituição e em apoio à estabilidade e coexistência internacional”.

Por fim, o presidente italiano agradeceu todo o “profissionalismo, sentido de humanidade e dedicação incondicional” dos militares “à proteção da comunidade dos concidadãos e da ordem internacional” que “caracterizam o seu serviço à sua pátria”. (ANSA).