Nunes diz que Câmara de SP deu exemplo ao permitir privatização da Sabesp e não teme revés

03/05/24 - 8:31min

DW concede prêmio Liberdade de Expressão a Yulia Navalnaya

Viúva do oposicionista russo Alexei Navalny está dando continuidade ao trabalho do marido, morto na prisão. A DW a homenageia, juntamente com sua Fundação Anticorrupção.Três dias após a morte do oposicionista russo Alexei Navalny,...