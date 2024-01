Zezé Di Camargo se manifesta sobre suposta demissão de filho após briga familiar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/01/2024 - 5:10 Para compartilhar:

Zezé Di Camargo usou o Instagram nesta quarta-feira, 10, para se manifestar acerca dos rumores de que teria demitido o filho, Igor Camargo, de sua equipe. Em um comentário na rede social, o cantor afirmou que essa informação é falsa.

“Devolve emprego ao seu filho Igor… Gostamos de vocês unidos”, escreveu uma fã, em um vídeo publicado por Zezé em apoio à filha, Wanessa Camargo.

“Tá vendo como vocês falam o que não sabem? O Igor não deixou de trabalhar comigo. Está aqui cuidando de tudo junto com a Graciele”, rebateu o cantor.

Os boatos circulavam desde novembro, quando um post feito por Igor nas redes sociais sugeria que ele não estivesse mais no comando do setor financeiro da empresa do pai após o desentendimento de sua noiva, Amabylle Eiroa, com sua madrasta, Graciele Lacerda.

Relembre a confusão

Tudo começou em outubro de 2023, quando Amabylle acusou Graciele de ter criado um perfil fake no Instagram para ofender membros da família Camargo. Em imagens divulgadas pelo jornalista Léo Dias, há um comentário em que a conta de “Priscila Dantas” acusa Wanessa de trair seu ex-marido, o empresário Marcos Buaiz, com o ator Dado Dolabella, seu atual namorado. Ele também mostrou um vídeo em que Graciele estaria supostamente logada na conta falsa.

Em um primeiro momento, a influencer negou estar por trás da conta. No entanto, ela confessou a autoria dos comentários em dezembro. Graciele chegou a ser processada por Amabylle, mas venceu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias