Graciele Lacerda confessa que criou perfil fake e se defende: ‘Precisava falar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2023 - 10:13 Para compartilhar:

A influencer Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, confessou que criou um perfil fake no Instagram. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, na noite do último domingo, 10, ela explicou que sempre foi alvo de ofensas nas redes sociais e abriu um outro perfil apenas para se defender.

“Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender, precisava falar”, revelou. Porém, com o passar do tempo, ela disse que não via mais necessidade de usar a conta.

+ Irmã de Zezé Di Camargo, Luciele se manifesta após exposição de briga familiar: ‘Penso em falar tanta coisa’

+ Graciele Lacerda tem vitória na Justiça após polêmica com nora de Zezé Di Camargo

+ Graciele Lacerda arremata cachorro por R$ 63 mil em leilão: ‘Por uma boa causa’

Quem tinha acesso ao perfil fake?

Na conversa, ela revelou que todas as pessoas da sua equipe tinham acesso ao perfil porque ele era usado como estratégia de imagem.

“Todos da minha equipe tinham acesso, assim como as pessoas que conviviam comigo. A pessoa que me acusou de ter um fake tinha a senha, assim como a mãe dela… Ele era usado como uma forma de estratégia: para elogiar e defender os meus trabalhos. […] Eu não tinha controle do que era feito ou falado. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer”, contou.

Ela também disse que ficou surpresa após Amabyelle Eiroa, a nora de Zezé, expor o perfil e todos os comentários difamatórios nas redes sociais. “Foi um baque muito grande”, falou. Amabyelle está proibida pela justiça de falar sobre o caso do perfil fake.

“Ela me confidenciou muitas coisas da sua relação, sobre a família não aceita-la. Eu tinha uma empatia, passava por ataques parecidos. Tínhamos um envolvimento. Não sei dizer o que pode ter acontecido com ela […] As postagens que ela fez foram um desrespeito com o Zezé. Fui colocada em uma situação que não fiz. Tentaram destruir a minha imagem e prejudicar o meu trabalho, acho isso muito injusto”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias