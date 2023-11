Igor Camargo, filho de Zezé, faz desabafo ao confirmar que não trabalha mais com o pai: ‘Não estamos unidos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 20:46 Para compartilhar:

Igor Camargo, filho mais novo de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi, usou as redes sociais, nesta terça-feira, 7, para confirmar os rumores de que ele não estaria mais trabalhando com o pai. Os desentendimentos na Família Camargo se tornaram públicos após a divulgação de que Graciele Lacerda, noiva do sertanejo, estaria usando perfil fake para difamar as filhas e a ex-mulher do cantor.

Em sua conta no Instagram, o DJ falou publicou um vídeo em que fala da relação com o pai, porém sem explicar se foi demitido por Zezé. Na legenda, o jovem faz um desabafo sobre a crise que a família está atravessando.

“A vida é feita de momentos, de lugares e de pessoas que passam pela nossa trajetória, e algumas sempre estarão lá, às vezes mais e às vezes menos. O presente não muda o passado, e as pessoas têm memória curta, mas eu não tenho. Diante de tudo que está sendo dito sobre minha relação com meu pai, preciso esclarecer alguns fatos”, escreveu ele.

Na empresa do sertanejo, Igor era o responsável pelo setor financeiro de Zezé. Apesar de declarar que os dois não estão unidos, o caçula fez questão de enaltecer o pai.

“Meu pai, como a família toda sabe, nunca deixou faltar nada para seus filhos, sempre pensou nos filhos, e algumas das lições mais valiosas da minha vida, como valorizar o que temos e conhecer a dignidade do trabalho, aprendi com ele. Tenho gratidão pelo meu pai e sei que ele se orgulha de mim”, declarou Igor.

“Não posso dizer que estamos unidos; ultimamente, encontramos muitas barreiras, mas são barreiras entre dois homens adultos que não concordam em algumas coisas”, expôs ele, se referindo aos desentendimentos que surgiram após a criação do suposto perfil falso, que foi denunciado pela namorada do jovem, a arquiteta Amabylle Eiroa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Godoi Camargo (@igor_ci)

