Viviane Araujo posa com o filho e desabafa sobre a maternidade: ‘Grande aventura’

04/07/2023 - 9:14

A atriz Viviane Araujo, 48, tem usado as redes sociais para compartilhar um pouco de sua experiência com a maternidade. Ela é mãe de Joaquim, de nove meses, fruto do casamento com Guilherme Militão, 34. Na noite de segunda-feira, 3, a artista aproveitou para refletir sobre o tema e se declarar ao filho e ao marido.

Em uma sequência de fotos com Joaquim, Viviane desabafou estar “vivendo a grande aventura da maternidade, aquela que nunca acaba e nos emociona a cada dia”. “Filho, te ver sorrir é o que me faz feliz! Você me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia”, completou.

“Sei que Deus tem me abençoado pra ser a melhor mãe que você precisa! E eu agradeço a Ele todos os dias pela sua vida! Eu te amo filho”, escreveu a atriz.

Por fim, Viviane se declarou ao marido: “Créditos dessas fotos lindas para o papai, Guilherme Militão. Te amo, marido”.

