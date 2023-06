Viviane Araujo reduz próteses de silicone e comemora no Instagram

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2023 - 16:47 Compartilhe

Viviane Araujo recorreu às redes sociais Neste domingo, 11, para falar sobre seus procedimentos estéticos. A atriz publicou algumas fotos usando um modelador pós-cirúrgico e explicou, por meio do Instagram, todas as intervenções pelas quais passou. Viviane começou celebrando a redução de tamanho dos seios e também mencionou uma hérnia umbilical e uma lipoaspiração.

“Com meus peitinhos novos! Parece que está maior né?! Mas na verdade eu tinha uma prótese anterior a essa que era de 350 ml e agora eu coloquei 305. Minhas duas próteses viraram ao contrário, a parte de traz delas estavam viradas pra frente, isso pode ter ocorrido por conta do aumento da mama na amamentação. E isso estava dando um formato estranho, então resolvi trocá-las e diminuir o tamanho. Ainda estão bem inchadas, hoje fazem 12 dias que operei, mas minha recuperação está ótima”, explicou ela.

“Além das mamas, eu tb tive que novamente operar minha hérnia umbilical e aproveitei fiz uma lipo também com a técnica One Step. Essa técnica é a laser, e tem como objetivo desprender as células de gordura do corpo, sem destruir a derme, sendo assim, temos um resultado com menos edemas e hematomas, além de estimular a contração da pele e o colágeno, melhorando a flacidez”, concluiu Viviane, expressando seu desejo de retornar aos treinos em breve.

