Vídeo: Bruna Marquezine é recebida com gritos de ‘livramento’ em show de Taylor Swift

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/11/2023 - 9:20

A atriz Bruna Marquezine e sua irmã Luana Marquezine estiveram presentes no último show de Taylor Swift no domingo, 26, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Porém, a famosa foi recebida de um jeito curioso pelos fãs da cantora. Eles começaram a gritar em coro: “Livramento, livramento”.

O fato está relacionado a participação da atriz no programa “De Frente Com Blogueirinha” – onde a apresentadora questionou à Bruna sobre “um livramento” que ela teve em sua vida.

A famosa caiu na gargalhada e não conseguiu responder. Nas redes sociais, indicaram que foi o fim do seu relacionamento com Neymar.

a bruna marquezine tá aqui e o pessoal começou a gritar “livramento” e ela morrendo de rir kkkkk pic.twitter.com/RK77CXsZaQ — julinha (@julhx) November 26, 2023

