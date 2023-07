‘Sou a cara do nosso país’, diz Gil do Vigor ao revelar desejo de ser presidente do Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 15:45 Compartilhe

O ex-BBB e economista Gil do Vigor revelou no podcast ‘PodPah’ que sonha em se tornar presidente do Brasil. Na atração, ele disse que é “a cara do nosso país” para ocupar o cargo político.

+Rafael Ilha levanta suspeitas da morte de Gugu: ‘Não subiu para consertar o ar condicionado’

+Saiba por onde anda Daniela Escobar, atriz que acusou enfermeiras de ‘seduzirem’ médicos

“Tenho um objetivo final. Quero ser presidente do Brasil. Quero muito, juro por Deus. Acredito que sou muito a cara do nosso país e que tenho uma missão nessa terra. Não sou o mais inteligente, mas sou muito esforçado, isso eu sei. Sei que não sou o mais eloquente, mas sei que as pessoas conseguem me entender”, disse Gil.

“Vim de onde a maioria do nosso povo está e consigo ver porque nós somos todos iguais. Vivi aquele ônibus lotado, aquele ‘vai descer, motorista’, as conversas e as amizades. De sentar no chão e chorar com medo de perder o emprego, porque como tu vai pagar as contas se sair daquele emprego. Sei qual é o dia a dia do brasileiro e que nosso líder vai ditar o tom do nosso país”.

“Através do meu conhecimento, após a finalização do meu PhD, vou ter um preparo acadêmico para poder ajudar de maneira mais efetiva nosso país. Quero ver como seria. Nosso país precisa de um líder que consiga trazer essa diversidade e representatividade”, finalizou Gil.

Assista ao vídeo:

Perfeito! O objetivo final do nosso Gil do Vigor é ser presidente do Brasil. GIL NO PODPAH pic.twitter.com/c37m7WJVj7 — Central Gilberto (@centralgilberto) July 26, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias