Saiba por onde anda Daniela Escobar, atriz que acusou enfermeiras de ‘seduzirem’ médicos

A atriz Daniela Escobar, de 54 anos, gerou polêmica ao afirmar no podcast ‘Papagaio Falante’ que enfermeiras “vão maquiadas e com unhas feitas para o trabalho com intenção de seduzir médicos”. Por meio das redes sociais, o COREN-DF (Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal) rebateu a fala da famosa.

“Essa declaração ultrajante, repugnante e criminosa requer uma retratação urgente por parte da agressora. A Enfermagem não admite esse tipo de desrespeito e seguirá mobilizada até que as devidas desculpas sejam feitas”, diz a nota divulgada no Instagram.

“A verdade é que profissionais de enfermagem têm liberdade para se arrumar, se produzir e usar o estilo que desejarem para ser feliz, trabalhar e viver plenamente as experiências pessoais e profissionais que quiserem. O tempo passou e a realidade mudou: hoje, depois de muita luta das mulheres, elas podem votar, trabalhar e viver a vida como desejam”. “Nem a história da própria profissão fez a atriz Daniela Escobar ter mais educação e conhecimento para evitar reproduzir o machismo e a misoginia”, finaliza o comunicado do COREN-DF. Pronunciamento de Daniela Escobar Em entrevista ao site Gshow, Daniela Escobar se manifestou após ter sido detonada pela declaração: “Meu comentário foi sobre a minha surpresa ao ver enfermeiras muito maquiadas em uma ocasião em que estive hospitalizada, em comparação com a realidade mostrada nas novelas onde não usam maquiagem alguma”, explicou a atriz. “Esses comentários foram em relação à comparação da realidade com a ficção. Não vi ofensa nisso, visto que o podcast do Mallandro é humor escrachado”. “Como não assisti a nenhum desses programas onde replicaram, não sei exatamente quais comentários fizeram em cima do que foi dito para que a classe das enfermeiras esteja se sentindo tão ofendida a ponto de invadirem meu Instagram me insultando absurdamente como estão fazendo”, concluiu Escobar. Por onde anda Daniela Escobar? Além de atriz, Daniela Escobar Duncan também é apresentadora e dubladora. Após 17 anos radicada em Los Angeles, nos Estados Unidos, ao dar uma entrevista no ano passado ao jornal O Globo, Escobar contou que tem planos de voltar a morar no Brasil. “A saudade foi maior, estou no momento de estar perto dos meus. Vontade de estar perto de pessoas que talvez não fiquem entre nós por muito mais tempo. Tem ciclos que a gente precisa viver e que depois a gente encerra”, disse. Faculdade de medicina Nos últimos anos, a ex-esposa do diretor de TV Jayme Monjardim se interessou pela área da saúde. Nos EUA, Daniela fez cursos de medicina preventiva, inclusive em instituições renomadas como a Universidade de Harvard. “Tudo partiu de necessidades físicas minhas. A minha curiosidade é pela causa de todas as coisas. Essa é a medicina que estuda a saúde, e não a doença, como as outras medicinas. Isso me encantou”, recorda. Longe da TV Longe das novelas desde 2017, quando atuou em ‘Apocalipse’, da Record TV, Daniela Escobar não escondeu o desejo de voltar a atuar. “Nunca abandonei minha carreira como atriz de jeito nenhum. Foi só uma questão geográfica. Eu sentia falta de atuar, mas estava tão envolvida com tudo o que eu estava vivendo e aprendendo que não tinha muito tempo para isso. Hoje eu vejo que posso estar aqui e retomar a minha carreira de atriz sem o menor problema”.

