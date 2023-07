Rafael Ilha levanta suspeitas da morte de Gugu: ‘Não subiu para consertar o ar condicionado’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 27/07/2023 - 15:05 Compartilhe

Rafael Ilha, 50, voltou a gerar polêmica ao suspeitar o real motivo da morte de Gugu Liberato, que faleceu em novembro de 2019 após sofrer uma queda em sua casa, nos Estados Unidos. Em uma conversa no IstoÉ Gente Entrevista, o cantor acredita que existe um mistério por trás da partida do saudoso apresentador.

A relação profissional e de amizade entre Rafael e Gugu começou nos anos 80 e 90, quando o comunicador se destacou no ramo de empresariamento artístico e criou o grupo Polegar – do qual Ilha fazia parte.

“Gugu era uma referência pra mim, ele me deu muitas oportunidades. Fiquei muito mal com a morte dele. Essas polêmicas envolvendo o nome dele é uma falta de respeito, tudo por dinheiro”, disse o artista, ao falar da briga pela herança milionária de Liberato.

Já sobre a morte de Gugu, Ilha dispara: “Acredito que tudo isso que está acontecendo (briga pela herança) vai trazer à tona o verdadeiro motivo da morte dele. Eu não acredito que o Gugu subiu para consertar o ar condicionado. Ele não trocava uma lâmpada, eu convivia com ele e sei que não fazia nada disso. Esse acidente só não foi investigado mais afundo devido ele não ter morrido no local (casa), ele morreu no hospital. Isso ainda vai dar muito pano pra manga, a verdade vai aparecer”.

Morte de Gugu

Ao tentar consertar o ar condicionado de sua mansão, no dia 20 de novembro de 2019, Gugu forçou o piso de gesso, que não resistiu ao peso e quebrou, fazendo ele cair de uma altura de cerca de 4 metros. A queda provocou graves lesões, que inviabilizaram qualquer cirurgia. O diagnóstico de morte encefálica foi confirmado pelos médicos no dia seguinte do acidente.

