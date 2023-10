Paolla Oliveira se pronuncia sobre ‘climão’ com Deolane em festa de escola de samba no Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 16:23 Compartilhe

A atriz Paolla Oliveira, 41 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, 3, para comentar os boatos de que teria evitado se encontrar com a influenciadora Deolane Bezerra, 35 anos, na quadra da escola de samba em que é Rainha de Bateria, a Acadêmicos do Grande Rio, em Caxias, Região Metropolitana no Rio, no último domingo, 1º.

Em um vídeo publicado nos Stories de seu Instagram, a artista disse estar surpresa com os boatos e explicou as razões para as duas não terem se encontrado no evento para registar um foto juntas, destacando que as duas nem se conhecem.

“Ontem, eu estava viajando, foi um dia longo, né? Avião, carro… o nosso Brasil é gigante, então eu fiquei um pouquinho fora do ar para chegar. No que eu volto para a internet, para dar uma olhadinha, eu fico sabendo o que estão falando, que no último ensaio da Grande Rio eu não quis fazer uma foto com a Deolane. Que história é essa, gente?”, admirou-se ela.

“A gente não se conhece (Deolane). Realmente, a gente se desencontrou nesse dia. Só quem vai ao ensaio de uma escola de samba, ainda mais num dia de disputa como aquele, vai entender o desencontro que pode acontecer ali”, contnuou Paolla.

“E como a gente não se viu, não deu para eu te dar as boas-vindas para essa escola maravilhosa, que eu amo, que eu quero que você brilhe, seja muito feliz como eu sou ali, como o Carnaval deve ser um lugar de alegria e muito brilho. E espaço para todas nós”, finalizou.

Ao publicar o vídeo, Paolla marcou o perfil de Deolane, que repostou a publicação.

“Bom dia a todos”, escreveu a advogada.

Festa na quadra da Grande Rio

O evento que aconteceu no último final de semana na quadra da escola era disputa de samba-enredo para o carnaval 2024. Diogo Nogueira, namorado de Paolla, estava na disputa, mas acabou perdendo.

