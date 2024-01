Não há indício de relação entre corpo encontrado com helicóptero desaparecido, diz SSP

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 04/01/2024 - 11:25 Para compartilhar:

Durantes as buscas da tarde de quarta-feira, 3, a Polícia Militar encontrou o corpo de um homem em uma represa de Natividade da Serra, no interior paulista. Na área, que totaliza 5 mil metros quadrados, estão sendo realizadas buscas de quatro pessoas que estavam em um helicóptero que desapareceu, no domingo, 31.

No entanto, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, não há indício que este episódio tenha relação com o desaparecimento da aeronave. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira, 4.

“O corpo, do sexo masculino, estava em estado de decomposição, motivo pelo qual ainda não foi identificado. A perícia foi acionada e foram requisitados exames para identificação da vítima. O caso foi registrado como morte suspeita (encontro de cadáver) na Delegacia Seccional de Taubaté”, diz a SSP em nota.

As buscas seguem pelo terceiro dia, com apoio do Comando de Aviação da Polícia Militar e as equipes da Força Aérea Brasileira.

Relembre o caso:

A aeronave partiu do Campo de Marte aproximadamente às 13h15, com destino a Ilhabela;

Nela, estavam o piloto, Luciana Rodzewics, 45, sua filha, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, e Rafael Torres, um amigo da família;

O helicóptero realizou o último contato com a torre de controle às 15h10 de domingo, quando sobrevoava Caraguatatuba.

