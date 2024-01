Helicóptero desaparecido: familiar diz que foi a primeira vez que mãe e filha viajaram desta maneira

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 04/01/2024 - 7:07 Para compartilhar:

A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a FAB seguem as buscas pelo helicóptero com quatro pessoas, que desapareceu no domingo, 31. A aeronave decolou do Campo de Marte com destino a Ilhabela, litoral norte paulista.

Nela, estavam: o piloto, Luciana Rodzewics, 45; sua filha, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20; e Rafael Torres, um amigo da família.

Em entrevista à IstoÉ, Silvia Santos, irmã de Luciana e tia de Letícia, afirma que é a primeira vez que elas viajaram desta maneira. Ela também confirmou que “com certeza” o convite teria partido de Rafael, mesmo sem entrar em detalhes.

A última vez que Silvia falou com a sobrinha foi no sábado, 30, e ela não sabia do passeio. Além disso, não tem ideia se havia algum tipo de hospedagem em Ilhabela.

Ela acompanha as informações sobre as buscas pela TV e não está recebendo informações diretamente da FAB.

A família também não teria conhecimento do piloto e da empresa que realizou a viagem.

Corpo encontrado

A Polícia Militar encontrou, durantes as buscas na tarde desta quarta-feira, 3, o corpo de um homem, em uma represa de Natividade da Serra, no interior paulista.

Na área, que totaliza 5 mil metros quadrados, estão sendo realizadas buscas de quatro pessoas que estavam em um helicóptero que desapareceu, no domingo, 31. A PM considera que pode ser um dos tripulantes.

