Michelle Martins comenta expectativas para primeira semana de ‘Reis’

A oitava temporada de Reis, intitulada “A Consequência”, teve sua estreia marcada para segunda, 17, e já está dando o que falar há um bom tempo. Seja pelo elenco de peso, com Petrônio Gontijo, Vanessa Gerbelli, Michelle Martins e Ricky Tavares, ou pela relação que os atores criaram no set de filmagem, que estão sempre compartilhando fotos e vídeos nas redes sociais.

A atriz Michelle Martins, que viverá Maaca, uma das esposas do Rei Davi, conta que podemos esperar muitas coisas incríveis para a trama.

“Já começamos com muita emoção, a série tá intensa, forte, elenco incrível e com uma fotografia linda que não deixa a desejar em nada, estamos todos muitos envolvidos nesse projeto”, comenta ela, que já avisou que Maaca passará por inúmeras transformações ao longo dos capítulos. “Ela se transforma nessa oitava temporada através da dor e também do amor e resiliência que ela enxerga através do Davi”, completa.

A trama vai falar sobre as consequências dos atos dos personagens em “O Pecado”, sétima temporada, e, também, da relação de Davi com os filhos. Michelle será mãe de dois: Absalão (Ricky Tavares), o filho rebelde, e Tamar (Esther de Oliveira).

Para a atriz, que está de volta a TV em seu primeiro papel bíblico, a harmonia que eles construíram é linda e isso contribui para que as gravações sejam leves. “Petrônio é gigante e generoso, está sendo uma experiência incrível contracenar com ele. Ricky e Esther são dois talentos que vão surpreender, já somos uma família. Tem sido uma grande, feliz e grata surpresa pra mim”, elogia.

