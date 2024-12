Meghan e Harry compartilham cartão de Natal com registros da Família Real

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 17:53 Para compartilhar:

O príncipe Harry e a duquesa de Sussex Meghan Markle surpreenderam os fãs com o cartão de natal deste ano. Além do casal, os filhos foram incluídos pela primeira vez no material comemorativo.

O tradicional cartão de Natal da Família Real apresenta algumas fotos anteriormente publicadas. O destaque vai para os registros dos filhos, o príncipe Archie, 5, e da princesa Lilibet, 3.

Harry e Meghan já entraram no clima natalino e encaminharam por e-mail um e-card com seis fotos pessoais

“Em nome do escritório do Príncipe Harry e Meghan, do Duque e da Duquesa de Sussex, da Archewell Productions e da Archewell Foundation”, diz a mensagem.

“Desejamos a vocês uma temporada de festas muito feliz e um ano novo alegre”, conclui.

Apesar da participação das crianças no cartão, elas tiveram suas identidades reservadas, apenas com a observação de que estão crescidas.

Nas imagens, Archie e Lilibet aparecem de costas, correndo em direção aos seus pais.

As demais fotos resgatam momentos de Meghan e Harry juntos, além de alguns trabalhos sociais realizados pelo casal.