BBB25: Daniele Hypolito é eliminada do reality

A ginasta Daniele Hypolito foi eliminada do BBB25 neste domingo, dia 6, com 50,37% da média dos votos para eliminar. Ela foi a 15ª participante eliminada, 11ª a deixar o programa individualmente. Ela disputava a preferência do público com os participantes João Pedro e Maike.

Confira os percentuais da votação:

Daniele Hypolito

Média: 50,37%

Voto Único: 45,04%

Voto Torcida: 55,70%