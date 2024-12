SBT emite comunicado e desmente Pablo Marçal sobre contratação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 15:59 Para compartilhar:

O SBT emitiu comunicado para informar que o coach Pablo Marçal não foi contratado pela emissora, desmentindo a informação divulgada por ele de que participaria de um programa na casa.

No último sábado, 14, Pablo Marçal usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo daquele que seria o seu “primeiro dia de trabalho” no SBT.

Nas imagens, ele aparece chegando de helicóptero à sede da emissora, em Osasco, e cumprimentando funcionários.

Na tarde desta segunda-feira, o SBT emitiu nota à imprensa desmentindo a informação de que o coach seria o novo contratado.

“A Assessoria de Comunicação do SBT informa que o empresário e coach Pablo Marçal não foi contratado pela emissora. No último sábado (14) ele participou da gravação de pilotos para o novo programa ‘Casos de Família’ e para outro projeto que o SBT pretende lançar em 2025”, começa a nota.

Em seguida, a equipe da emissora confirma participação de Marçal em um teste para a casa, assim como aconteceu com outros famosos.

“Assim como Pablo Marçal, outros artistas, incluindo Jojo Todynho, Cariúcha e Felipeh Campos, também realizaram testes. Nenhum desses pilotos foi editado ou aprovado até o momento”, finaliza o comunicado.

