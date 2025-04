BBB25: Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada estão no paredão

Os participantes Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada foram colocados no paredão neste domingo, dia 6, no BBB25. Depois da eliminação de Daniele Hypolito, foi realizada a prova do líder.

João Pedro foi vetado, como última ação da liderança de Vitória Strada. Maike venceu a disputa e indicou Diego Hypolito. “A gente teve um pouco mais de embates nesse final de programa”, disse.

Depois, os participantes votaram no confessionário. Os dois mais votados completariam o paredão. João Gabriel e Vitória Strada foram os mais votados, com cinco e três votos, respectivamente.