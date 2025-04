Fióti nega saques indevidos e revela crise antiga com Emicida

O processo judicial é um desdobramento de uma briga que o público não conhecia, mas que é antiga. “Quando eu percebi que existia um distanciamento entre nós, foi ali mais ou menos entre 2017 e 2018”, disse Fióti.

No entanto, a situação só veio à tona em 28 de março. Emicida surpreendeu os fãs com um comunicado: “A partir desta data, Evandro Fióti não representa mais os interesses da carreira artística de Emicida”. No mesmo dia, Fióti anunciou “uma nova fase de sua trajetória profissional”.

“Eu tenho muita saudade do Leandro que se emocionava quando eu tocava violão. Aquela foi a energia que possibilitou que a nossa família construísse uma empresa para impulsionar os nossos sonhos”, disse Fióti.

A empresa Laboratório Fantasma foi criada em 2010. Ela agencia a carreira de Emicida. Pelo contrato, Leandro, o Emicida, e Evandro, o Fióti, tinham 50% da empresa cada. Em 2014, uma alteração contratual deu a Emicida noventa por cento da empresa principal. Fióti passou a ter apenas os 10% restantes.

A administração ficou à cargo de Emicida e os sócios tinham uma espécie de salário. “Dinheiro nunca foi o que me mobilizou. Desde a época que eu era servente de pedreiro, desde a época que eu fui líder em uma rede de fast-food. O que me mobiliza é o que eu quero construir. E na Laboratório Fantasma nunca foi diferente disso”, disse Fióti.

“O que eu percebi foi que este lugar da ascensão econômica, a gente não foi preparado para que isso traria no que a gente deveria mudar individualmente na nossa vida”, afirmou Fióti.

Em dezembro, eles firmaram um acordo para repartir os bens. Fióti continuou na gestão, mas Emicida, sócio majoritário, teria se surpreendido com transferências feitas pelo irmão. “Ele foi avisado [da transferência]. Existe um e-mail dentro dos nossos e-mails institucionais e corporativos, existem evidências disso internamente, de que ele sabia”, disse Fióti.

Em vídeo divulgado pela Folha de São Paulo, Emicida diz em uma reunião concordar com os saques feitos por Fióti. A defesa de Emicida disse que a gravação foi tirada de contexto. “O ataque foi muito desproporcional. Não é porque é só uma relação entre irmãos. Seria desproporcional em qualquer relação”, disse Fióti.

Emicida mandou uma nota ao Fantástico em que afirmou que foi surpreendido pelo processo judicial proposto pelo irmão enquanto eles negociavam amistosamente mudanças no modelo de trabalho.

“Estou muito triste de ter que passar por tudo isso. Não quero e não vou espetacularizar essa situação, minha família, que eu amo tanto. Peço que meus fãs, amigos e parceiros compreendam este momento difícil. Deixarei que os advogados tratem do assunto daqui pra frente e torço para que nada disse precise continuar acontecendo”, disse.

“Eu espero que amanhã, segunda-feira, a gente consiga, primeiro de tudo resolver isso dentro de casa, com os poderes reestabelecidos em uma sociedade que é 50% e 50%. Conosco conduzindo esta situação com ética, de boa-fé juntos, de profissionais de advocacia que respeitem o que é um patrimônio construído com suor, sangue, história e legado negro”, disse Fióti.