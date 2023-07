MC Marcinho é submetido a nova cirurgia após um mês internado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 18:27 Compartilhe

MC Marcinho, 45 anos, precisou ser submetido a uma importante cirurgia na tarde desta quinta-feira (13). A informação foi divulgada com exclusividade por um amigo do cantor à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

O príncipe do Funk, como ele é conhecido, está internado há um mês no Hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

O cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência de complicações da cirurgia para troca de marca-passo, realizada em março último.

Na última segunda-feira (10), ele precisou ser intubado. A informação foi compartilhada nas redes sociais do irmão do artista, Mauro Garcia, e confirmada pelo hospital.

Segundo a publicação da colunista, o funkeiro realiza agora uma operação para colocar um coração artificial.

O último boletim médico indica que o cantor está com quadro de saúde estável.

