Internado, MC Marcinho tem quadro delicado e equipe pede por oração

O cantor MC Marcinho segue internado há um mês num hospital na Zona Sul do Rio de janeiro, devido a complicações pós-cirurgia de troca de marca-passo (aparelho que monitora o ritmo cardíaco e estimula o coração), na qual foi submetido em março deste ano. Nesta terça-feira, 11, a equipe do artista informou que seu quadro de saúde é delicado.

Em comunicado no perfil do artista no Instagram, a equipe declarou: “Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido ao seu tratamento cardíaco. Tão logo seja possível traremos uma informação mais precisa baseada no boletim médico oficial”.

Por fim, pediu ajuda dos fãs: “O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé”.

A ISTOÉ Gente entrou em contato com a assessoria do artista e aguarda mais informações.

