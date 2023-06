Malafaia sobe o tom e acusa Moraes de ‘manipular’ TSE para inelegibilidade de Bolsonaro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 14:43 Compartilhe

Antevendo uma possível derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pode ficar inelegível até 2030 por desacreditar as urnas eletrônicas, o pastor Silas Malafaia publicou nesta terça-feira, 20, um vídeo com ataques ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os ministros começam a julgar Bolsonaro na próxima quinta e a tendência é a condenação do ex-presidente.

“Eu não vou me calar. O TSE deixou de ser Tribunal Superior Eleitoral para ser Tribunal Superior Político”, afirma Malafaia na gravação.

O pastor acusa o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, de ‘comandar e manipular’ o tribunal para ‘perseguir’ o ex-presidente.

“Ele tinha que ter a ética de ser sentir impedido de presidir o Tribunal Superior Eleitoral e se meter em questões políticas, porque ele tem lado”, acusa Malafaia.

Os ataques também são dirigidos ao Senado Federal, que é responsável por processar pedidos de impeachment contra ministros de tribunais superiores.

“Não adianta apelar ao Senado, que podia dar uma basta nessa gente, formado por uma cambada de frouxos e covardes, evidente com exceções. Temos que apelar ao quê? Ao povo, o supremo poder de uma nação”, segue o pastor.

Bolsonaro responde a uma ação por reunir embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, para atacar o sistema de votação e levantar suspeitas sobre o processo eleitoral. O Ministério Público Eleitoral defendeu a condenação do ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias