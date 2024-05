Kayky Brito envia mensagem para motorista que o atropelou: ‘Errei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/05/2024 - 22:00 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 2, Kayky Brito, 35 anos, deixou uma mensagem em uma publicação do motorista que o atropelou e o socorreu em um acidente no Rio de Janeiro, em setembro do ano passado. O ator aproveitou o vídeo postado por Diones da Silva para reconhecer seu erro ao atravessar a via naquele momento.

Kayky também agradeceu a atitude de Diones por tê-lo socorrido e pela prudência ao dirigir.

“Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones”, escreveu o ator.

No vídeo em questão, publicado no Instagram na última segunda-feira, 29, o motorista envia uma mensagem ao artista.

“Quero publicamente te pedir perdão, Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver ‘bem’ e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão”, escreveu Diones na publicação do vídeo em que aparece visivelmente emocionado.

A publicação de Diones aconteceu momentos após Kayky Brito usar a plataforma para atualizar os fãs sobre sua evolução no tratamento e volta às atividades. Ele havia mostrado, também, as cicatrizes resultantes das cirurgias que precisou realizar.

“Estou me recuperando, fisicamente, mentalmente. Por exemplo, agora estou no ato de pedalar, estou pedalando, mas parei para falar com vocês, devo muito da minha vida a vocês”, contou o ator.

“Estou com dois parafusos enormes no quadril, mas não doem. O que dói é na hora de pôr a mão do guidão, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei. […] Tô me recuperando aos poucos, estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante e me sinto muito bem. Deus é bom o tempo todo”, detalhou Kayky.

