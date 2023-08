Lula recebe Aras nesta quinta-feira no Planalto às vésperas da sucessão na PGR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 10:01 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um encontro oficial nesta quinta-feira, 17, com o procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, no Palácio do Planalto. Segundo a agenda do chefe do Executivo, a reunião está marcada para às 17h30, sendo o último compromisso do dia.

O ponto de contato entre Lula e Aras ocorre às vésperas do procurador deixar o cargo, após quatro anos na posição com indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O mandato termina em setembro. Aras, no entanto, iniciou uma campanha de recondução nos últimos meses com direito a uma série de vídeos intitulada “Principais resultados da gestão de Augusto Aras à frente do MPF” divulgada no YouTube e nomeações de novos procuradores do Ministério Público Federal.

Como mostrou o Estadão, Aras tem virado alvo de críticas cada vez mais duras dos setores que não concordam com a permanência dele ao cargo, principalmente pela inércia diante de denúncias contra o ex-presidente e pela suposta omissão durante a pandemia de covid-19. Do outro lado, entretanto, o procurador tem recebido apoio pela recondução de membros dentro do PT como o dos conterrâneos: o ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Lula ainda não indicou um nome para o cargo de procurador-geral da República não será um nome “amigo de Lula”, e sim uma pessoa que “não faça denúncia falsa”. O petista ainda afirmou que a escolha do próximo chefe do Ministério Público Federal (MPF) será “no momento certo e na hora certa”.

