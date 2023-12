Luana Piovani reage à fala de Susana Werner sobre ‘abuso patrimonial’ e manda indireta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2023 - 13:50 Para compartilhar:

A atriz Luana Piovani compartilhou um print que mostrava o desabafo da empresária Susana Werner a respeito do fim do seu casamento com ex-goleiro Júlio César.

Ela disse ser vítima de abuso patrimonial – e a artista se mostrou indignada com a situação deixou uma alfinetada no post.

“Tudo fdp! Não todo, mas sempre um homem! Oh, raça ruim! Tomara que consiga salvar meus filhos desse padrão universal”, escreveu a famosa, que é mãe de Dom, Bem e Liz, fruto do seu casamento com o surfista Pedro Scooby.

