Separada de ex-goleiro da seleção brasileira de futebol, Susana Werner diz sofrer abuso patrimonial

Após anunciar nesta semana o término de seu casamento com o ex-goleiro Julio Cesar, que teve passagens pelo Flamengo e também na seleção brasileira de futebol, a atriz Susana Werner utilizou suas redes sociais neste domingo, 10, para falar sobre os desdobramentos do fim da relação.

Susana chegou a definir como ‘abuso patrimonial’ a maneira como está sendo tratada pelo agora ex-marido Julio Cesar. “Sou muito grata. Sempre vivi bem com tudo que ganhei. Não tenho do que reclamar. Até viveria com muito menos do que ele me dava por mês. Sou muito de boa. Meus gastos são de comida, restaurante. Nunca foram de bolsas de marca, roupas de luxo. Eu tenho poucas coisas de marca e simples. Sempre fui muito de boa. Moro há 20 anos na Europa. Se não tivesse pelo menos umas dez bolsas de marca, né? Mas não passam de R$ 2 mil. Sempre fui tranquila. A gente consegue com muita luta. O negócio do meu pai, da obra, deve ter sido, sei lá uns R$ 20 mil reais”, começou a atriz.

“Quebrar toda a sala dele, passar fiação… Não foi pouco, não. Como que eu ia pagar isso? Só se conseguisse pagar no cartão de crédito, e não ia conseguir. A gente fica triste, porque a gente quer resolver, quer ajudar, quer fazer e está de mãos atadas sem poder tomar decisões. Só para vocês entenderem um pouquinho. O nome disso é abuso patrimonial. Só fui aprender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo”, afirmou.

“Provavelmente ele foi instruído a ser assim, e tudo bem. Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo que estou saindo fora. O amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa, e ela não ter orgulho de você. Não te apoiar nas coisas que você quer fazer, não olhar para você. Estava bem difícil já há muitos anos. Sinto muitas necessidades que não são supridas, que não posso, porque não tem como. Todas as mulheres que conheço no mundo gostariam de ter uma casinha decorada, um apartamento decorado. Se eu mostrar meu apartamento, vocês não acreditam. Moro aqui há nove anos. Há nove anos, já fizemos até um desenho e pedimos para um arquiteto maravilhoso do Brasil desenhar. Tem uns cinco anos que ele desenhou, mas nunca saiu do papel esse projeto. Ele tem as ideias dele, teve muita coisa que aconteceu também, de dívidas. Fui saber no ano passado. É muita coisa”, finalizou.

