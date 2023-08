Latam fiscalizará bagagem de mão e cobrará despacho de mala grande demais

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 16/08/2023 - 6:14 Compartilhe

A Latam anunciou que irá verificar se os clientes estão cumprindo as normas de quantidade e medidas de bagagens de mão. Quando as malas não estiverem de acordo com as regras, a empresa cobrará taxa para realizar o despacho.

Pelas regras da companhia aérea, com a compra da passagem, o passageiro pode levar no avião uma mochila pequena e uma bagagem de mão, que ficará guardada no compartimento superior.

+ Cinco maneiras infalíveis de dormir tranquilo em um avião, segundo especialista

Na Latam, o peso máximo desta mala é de 10 kg, no caso da passagem para cabine Economy, e de 16 kg, para Premium Economy ou Premium Business, que são assentos que custam mais caro.

Em tamanho, as medidas máximas são de 55 cm de altura, 35 cm de comprimento e 25 cm de largura, incluindo alças, rodinhas e bolsos externos. São as mesmas dimensões recomendadas pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

O custo do despacho em viagens nacionais da Latam é entre R$ 95 e R$ 160. Para enviar uma segunda mala no porão do avião, a cobrança é entre R$ 130 e R$ 185. Nos voos internacionais, o preço varia conforme o país de destino.

No entanto, o valor pode ser bem mais salgado para quem voa para fora do Brasil. Despachos de última hora em voos entre países da América do Sul ou da América do Sul para a América Central e Caribe custam US$ 65 (R$ 373,75).

Já para voos entre Oceania e América do Sul ou outros trechos internacionais, o valor sobe para US$ 120 (R$ 597).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias