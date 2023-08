Cinco maneiras infalíveis de dormir tranquilo em um avião, segundo especialista

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/08/2023 - 2:08 Compartilhe

Dormir durante um voo é uma das batalhas mais difíceis de uma viagem, mas, de acordo com um especialista em sono, existe uma maneira de dormir um pouco durante o voo.

O CEO e especialista em sono da MattressNextDay, Martin Seeley, compartilhou algumas dicas para ajudar a dormir melhor, tudo isso enquanto está apertado em um assento de avião.

Não beba álcool em um avião

Se você quiser dormir em um avião, Martin diz para evitar o álcool e beber um pouco de água.

“Se você quer dormir em um avião, opte sempre por água em vez de álcool”, explicou. “Embora possa facilitar o adormecer, o álcool na verdade atrapalha seu sono e diminui a qualidade – deixando você mais cansado pela manhã.”

Faça uma caminhada de 30 minutos pelo aeroporto antes de embarcar

As vitrines podem ajudá-lo. Dar alguns passos no pré-embarque pode realmente ajudar na qualidade do sono, diz Martin.

“Antes de embarcar, passe 30 minutos andando pelo aeroporto, duty-free ou até mesmo no lounge”, incentivou.

Seja estratégico sobre onde você se senta

Se puder, vale a pena ser exigente sobre onde você se senta no avião. Martin sugere escolher um assento longe do banheiro, para evitar o trânsito intenso

“Essa provavelmente não é a área mais silenciosa, mas como a asa geralmente é onde fica a saída de emergência, você terá mais espaço para as pernas”, explicou ele. “Para voos internacionais, tente escolher um assento mais próximo à frente, pois a comida será servida primeiro – ou seja, você pode gastar menos tempo esperando pela comida e mais tempo tentando dormir.”

Baixe um aplicativo de ruído branco

Os aviões podem ser lugares barulhentos – então Martin sugere vir equipado com algum ruído de fundo para evitar ser acordado por sons desconhecidos.

Prepare o kit de sono para o voo

Martin sugere embalar uma pequena bolsa com alguns itens essenciais para dormir, incluindo uma máscara para os olhos, meias de algodão, um travesseiro de viagem e tampões para os ouvidos ou fones de ouvido com cancelamento de ruído.

“Se você estiver voando tarde ou durante a noite, uma máscara para os olhos também é essencial para bloquear as luzes das pessoas lendo ou assistindo TV”, acrescentou.





