Jovem coreano viaja por três dias para encontrar namorada no Ceará e encanta as redes sociais

A história de amor entre a estudante de fisioterapia Luisa Ribeiro e o jovem coreano Yan está conquistando as redes sociais. A distância entre a Coreia do Sul e Sobral, no Ceará, é de aproximadamente 17 mil quilômetros, mas isso não foi um obstáculo para esse casal apaixonado.

Tudo começou com um encontro virtual, mas Yan decidiu dar um passo além: viajou durante três dias, enfrentando quatro aviões e um táxi, para finalmente encontrar Luisa pessoalmente. A chegada de Yan foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, onde rapidamente viralizou.

A família de Luisa ficou surpresa e encantada ao ver que Yan era real e estavam todos emocionados com o encontro. A simpatia do rapaz conquistou a todos e ele logo se enturmou com a família da namorada e com os vizinhos, jogando futebol e explorando a cidade.

Os posts compartilhados mostram Yan experimentando a culinária brasileira, como feijão e cuscuz, e fazendo desenhos para as crianças do bairro. Sua presença se tornou uma verdadeira atração na comunidade. O casal criou um perfil nas redes sociais, chamado YaLu (junção das iniciais de seus nomes), onde compartilham várias fotos e sua história com os seguidores.

