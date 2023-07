Ex de Gisele Bünchen, Tom Brady engata romance com Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 12:02 Compartilhe

Tom Brady pode estar deixando o time dos solteiros nas próximas semanas. Isso porque, segundo a imprensa internacional, o ex-jogador de futebol americano estaria engatando romance com Irina Shayk.

Brady chegou a ser fotografado acariciando o rosto da modelo russa, após um encontro na casa do esportista, em Los Angeles, no sábado. Durante o gesto carinhoso, Irina olhava para o atleta, que estava ao volante do seu Rolls Royce. Os cliques rapidamente viralizaram na web.

Uma testemunha revelou ao jornal ‘DailyMail’ que Brady pegou Irina num hotel em Los Angeles, na sexta-feira, e a levou diretamente para sua casa, e só deixaram a residência na manhã seguinte. A modelo voltou ao hotel vestindo as mesmas roupas da noite anterior.

Outras fotos que viralizaram mostram os dois caminhando juntos, rindo e sorrindo, de acordo com informações do “TMZ”.

Tom Brady se relacionou com a modelo brasileira Gisele Bündchen por 13 anos. A relação chegou ao fim em 2022. Irina Shayk, por sua vez, já namorou com o craque Cristiano Ronaldo. O romance da modelo russa com o atleta português durou 5 anos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias